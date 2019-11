Nooit gingen meer auto's gratis door de Westerscheldetunnel dan dit jaar

Zaterdag reden 19.696 bestuurders gratis door de tunnel, tijdens de laatste tolvrije dag van het jaar. Dat zijn er ruim 1500 meer dan vorig jaar in november, maar net iets minder dan tijdens de laatste tolvrije dagen van 2017 en 2016. Als de scores van alle tolvrije dagen worden opgeteld, is 2019 wel een recordjaar.

Slag om de Schelde

Dat komt omdat er zeven tolvrije dagen waren, in plaats van de gebruikelijke zes. Op 31 augustus was de tunnel ook tolvrij, vanwege de landelijke herdenking van de Slag om de Schelde in Terneuzen. Toen maakten daar 22.324 bestuurders gebruik van, waarmee het de drukste tolvrije dag van het jaar was. Ook als deze dag niet wordt meegeteld, blijft 2019 het jaar waarin de meeste mensen gratis door de tunnel gingen, namelijk 117.119 (met 31 augustus erbij 139.443). De voorgaande jaren waren dat er in totaal 113.284 (2018), 115.361 (2017) en 113.920 (2016).