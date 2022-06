Nog krap een maand, dan valt de beslissing over het onder water zetten van de Hedwigepolder

DEN HAAG - Uiterlijk 1 juli beslist minister Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) of het afgraven van de dijk rond de Hedwigepolder doorgaat of dat de planning wordt aangepast.

Provinciale Staten, de gemeenteraad van Hulst en de Tweede Kamer willen dat een pas op de plaats wordt gemaakt met de ontpoldering, totdat er meer duidelijkheid is over de effecten van schadelijke PFAS die met het Scheldewater de voormalige Hedwigepolder instromen. Minister Van der Wal gaat daar gedeeltelijk in mee. In een brief aan de Kamer schrijft ze dat ze wacht op twee onderzoeken die deze maand worden opgeleverd. Er is nog eens goed gekeken naar PFAS-concentraties in het oppervlakte- en grondwater in en rond de Hedwigepolder (binnendijks) en naar de hoeveelheid PFAS in recent aangespoeld slib.

Geen ‘point of no return’

Als de onderzoeksresultaten binnen zijn, gaat de minister samen met de provincie en Vlaanderen bepalen of er reden is om het verder afgraven van de dijken uit te stellen. Uiterlijk 1 juli laat ze dat weten aan de Kamer. Weliswaar is de bovenkant van de zeedijk al wel afgegraven, maar volgens de minister in nog geen ‘point of no return’ bereikt.

Van der Wal wil niet wachten op een eventueel bevolkingsonderzoek. Vooral in Hulst gaan stemmen op om bij (een deel van) de inwoners te meten of ze meer PFAS in hun bloed hebben dan gebruikelijk. Volgens de minister staat dat los van een besluit over de Hedwigepolder, omdat er geen directe relatie is.

Addertje onder het gras

Mocht de ontpoldering worden stilgelegd, dan zit er nog wel een addertje onder het gras. Vlaanderen is al veel verder met de ontpoldering van de Prosperpolder, die grenst aan de Hedwigepolder. De oude zeedijk is daar al afgegraven tot 4.70 boven Nieuw Amsterdams Peil (NAP), terwijl de oude dijk om de Hedwigepolder nog 6.30 hoog is. Daardoor bestaat het risico dat in het komende stormseizoen (vanaf oktober) bij bepaalde weersomstandigheden water de Prosperpolder instroomt en via die kant dus ook de Hedwigepolder.

Elf onderzoeken

In totaal zijn de afgelopen jaren elf onderzoeken gedaan naar PFAS in het water van de Westerschelde en eventuele gevolgen voor het zwemmen of eten van vis en zeegroente. Drie van die onderzoeken zijn doorlopende metingen, zes zijn er afgerond. Die waren tot dusver geen aanleiding om de ontpoldering van de Hedwigepolder af te blazen of uit te stellen, dus het hangt nu echt af van de twee laatste onderzoeken die heel specifiek zijn gericht op dat gebied.

De brief van Van der Wal komt op de dag dat de Tweede Kamer praat over een van de eerder gehouden onderzoeken. Vorige maand raadde het RIVM aan zo min mogelijk vis en schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde te eten.

De minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink.