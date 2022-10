Nog geen opvolger voor opgestapte Philipp Keller bij waterschap

Keller, die onder meer verantwoordelijk was voor de Zeeuwse dijken, maakt deel uit van de fractie Bedrijven. Die heeft besloten geen opvolger voor hem aan te wijzen in het dagelijks bestuur. ,,Zo kort voor de verkiezingen leek ons dat niet verstandig”, zegt Co Schot. ,,Die zijn al over vijf maanden, dus waar hebben we het nog over?”

Dijkgraaf Toine Poppelaars neemt voorlopig de taken van Keller over. In principe is het mogelijk dat iemand van een van de andere fracties in het dagelijks bestuur stapt. Of daar sprake van is, kan een woordvoerder van het waterschap niet zeggen. ,,Dat is nog onderwerp van gesprek.”

Keller stapte op na spanningen binnen het dagelijks bestuur rond de dijkversterking in Hansweert. Vooral de hoge kosten van het project (160 miljoen euro) leidden tot kritiek van andere leden, in harde bewoordingen. Daarvoor zijn excuses aangeboden, maar Keller ‘wilde in deze omgeving niet meer werken’.