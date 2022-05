Nog geen concrete plannen met ING-gebouw, maar de gemeente Terneuzen wil het wel graag hebben

Achter het markante gebouw staat namelijk nog een leeg pand, dat wel al eigendom van de gemeente is: de oude bibliotheek. Door de eventuele aankoop van het ING-gebouw komt het gebiedje langs de Oostkolk volledig in handen van de gemeente, wat het eenvoudiger maakt om er iets nieuws van te maken. ING vertrok eind januari uit Terneuzen en heeft nu alleen nog een servicepunt in het (mini)winkelcentrum aan de Alvarezlaan.