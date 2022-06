Nog even, dan kun je wonen op de plek van het ziekenfondskantoor in Terneuzen

Liefde voor taal staat centraal tijdens nieuw literair evenement ‘Oersoep’

Cabaret, poëzie, cultuurkritiek, romankunst en rap, alles komt samen bij het nieuwe literaire evenement Oersoep van De Baaierd in Middelburg. Deze vrijdag is er een avondvullend podiumprogramma met Zeeuwse schrijvers in allerlei genres, gepresenteerd door Erik van Muiswinkel.

8 juni