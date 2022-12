Nog eens 1,2 miljoen euro nodig voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen moest vier jaar geleden gered worden. Het Zwin College in Oostburg en later ook het Reynaertcollege in Hulst dreigden om te vallen als er niks gebeurde. Het Rijk kwam met 19 miljoen euro over de brug, de regio legde er 3 miljoen bij. Eind 2022 zou het samenwerkingsverband van scholen op eigen benen moeten staan.