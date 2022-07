Nog één keer je trouwjurk aan? In de blubber ermee!

Wie nog één keer wil stralen in haar trouwjurk na die ene grote dag (en er niet zo heel gehecht aan is) kan meedoen aan de Trash the Dress bootcamp in Sas van Gent. Wendy van de Voorde van Wendy’s Dance & Defence geeft ex-bruidjes de kans zich nog één keer in hun trouwjurk te steken. Daar blijft dan na een uur flink sporten weinig van over, maar dat is nou juíst de bedoeling.