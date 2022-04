Nog 3436 Zeeuwen testten positief

Winnaars Kunstbende Zeeland mogen naar Amsterdam

Na twee turbulente coronajaren vol livestreams en online workshops, was er zondagmiddag eindelijk weer een ‘normale’ voorronde van Kunstbende Zeeland. Meer dan 70 creatieve makers van 13 t/m 18 jaar lieten in Theater de Mythe en Podium 't Beest in Goes hun kunsten zien in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater.

4 april