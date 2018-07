No Surrender-lid Rico R. mag proces in vrijheid afwachten

Dat is opvallend, omdat eind juni nog werd besloten dat de 41-jarige Hulstenaar moest blijven vastzitten. De 'kans op herhaling' was volgens de rechtbank te groot. Het Openbaar Ministerie verdenkt R. ervan leiding te geven of in elk geval deel te nemen aan een landelijk werkende criminele organisatie. Maandag is hij toch op vrije voeten gesteld, onder voorwaarden. Wat daarvoor de reden is en wat de voorwaarden zijn, licht het gerechtshof niet toe.

R. werd 14 februari dit jaar opgepakt in zijn woning in Hulst. De politie doorzocht zijn huis, evenals zijn recyclingbedrijf op het Hulster industrieterrein en een café aan de 's-Gravenstraat in Clinge waar de clubavonden van No Surrender worden gehouden. Zijn voorarrest is sindsdien verschillende keren verlengd. Het proces tegen R. en andere voormannen van motorclub No Surrender is in het voorjaar van 2019 gepland, een datum is nog niet geprikt.