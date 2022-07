NL-Alert: Geen of weinig kraanwater in Vlissingen en omgeving, ‘grote pakken water al uitverkocht’

Wie zijn kraan vanochtend in de omgeving van Vlissingen en Nieuwdorp opendraaide zal vreemd hebben opgekeken. Er kwam slechts een klein stroompje of geen water uit de kraan. Dit heeft te maken met een lekkage in een waterleiding.

Evides heeft het lek nog niet gevonden en verwacht dat de storing nog een aantal uur zal duren. Vanwege de vele meldingen over het probleem is het storingsnummer van het bedrijf overbelast en tijdelijk niet bereikbaar. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) roept bewoners op om mee te helpen bij het vinden van de locatie van de lekkage. ‘Als je buiten een lekkage ziet, een ongebruikelijke plas water op straat of in de berm. Neem dan contact op met Evides Waterbedrijf of VRZ.’ Gezien het storingsnummer van Evides Waterbedrijf overbelast is, is het handiger hen bijvoorbeeld via sociale media op de mogelijke locatie te wijzen of contact op te nemen met de VRZ (0118- 421100).