NK Tegenwindfietsen: met windkracht 8 over de stormvloedkering

Terneuze­naar die plaatsgeno­ten bedreigde, is na 88 dagen voorarrest weer vrij man

7 februari MIDDELBURG - De 27-jarige Terneuzenaar D.O. mocht vrijdag als vrij man de rechtbank in Middelburg verlaten. O. heeft 88 dagen in voorarrest gezeten omdat hij een andere Terneuzenaar en dienst moeder bedreigd had. Eerst met een moersleutel en daarna rijdend in zijn auto. De rechtbank behandelde de zaak vrijdag en oordeelde dat de 88 dagen voorarrest, voldoende zijn geweest.