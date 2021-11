Nina wil nog een kindje en geen coronaprik. Nu raakt ze haar baan kwijt. ‘Het voelt alsof ik niets waard ben’

3g, 2g, 1g... België gaat nóg een stap verder en verplicht iedereen die in de zorg werkt zich te laten vaccineren. Wie in januari geen coronaprik heeft gehad, wacht schorsing. En wie hem in april nog niet heeft, krijgt ontslag. Punt. Bij Nina Geeraert (27) en Jonas Wielandt (35) in Westdorpe slaat het nieuws als een bom in. Want Nina werkt in het Universitair Ziekenhuis Gent. Als verpleegkundige. ,,Haar droomjob”, roept haar vriend Jonas. Gemengde gevoelens overmannen hem: boosheid, ontgoocheling en verdriet. Hij leest het nieuws in de krant, Nina hoort het op haar werk. De tranen vloeien rijkelijk, bij allebei.