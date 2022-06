,,Het klopt dat Ouwerkerk - op een kerk, enkele campings en een kroeg na - weinig heeft. Het is hier best wel saai. Ik ben dan ook vaak weg. Naar mijn vriend Yoran van Kan in Dreischor, acht kilometer verderop. Of met vrienden na schooltijd in Zierikzee. Lekker chillen. Naar de Hema, shoppen. Of een ijsje eten in de stad.”