Nieuwjaarsfeest in Terneuzen kan ein-de-lijk weer doorgaan, en dat voelt nu al lekker

Het is nog maar tien maanden geleden dat we gevoelsmatig in een andere wereld leefden. QR-codes, anderhalve meter afstand houden, alles continu desinfecteren... Het is haast niet meer voor te stellen dat het begin dit jaar nog aan de orde van de dag was. Pascal Meijer van podium Porgy & Bess en Gilles de Koeijer van café Luwak denken er niet graag meer aan terug. ,,Ik was thuis, met de kinderen. Beetje eten, spelletje gedaan, vuurwerk gekeken... Dat was het dan wel.’’ Gilles: ,,Ik vierde oud en nieuw bij een vriend. Maar ik zat eigenlijk vooral te balen.’’