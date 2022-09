Nieuwe vorm van PFAS in water Westerschelde

En weer duikt een nieuwe vorm van PFAS op. Deze keer gaat het volgens het Vlaamse journalistiek onderzoeksplatform Apache om ultrakorte PFAS. Die hoopt zich niet op in vis en de waterbodem, maar komt alleen voor in het water van de Westerschelde.

,,We zijn nog lang niet klaar met PFAS. Dat is elke keer opnieuw het punt.” PFAS-deskundige professor Jacob de Boer is duidelijk in zijn reactie op het onderzoek van Apache. 3M en Indaver, twee belangrijke bronnen van PFAS-vervuiling in de Westerschelde, worden nu ook verantwoordelijk gehouden voor zogeheten ultrakorte PFAS. Ook die ultrakorte PFAS zijn moeilijk afbreekbaar. Ze komen vrij bij het verbranden van lange PFAS.

Anders dan ‘gewone’ PFAS hopen deze ultrakorte PFAS zich niet op in vissen, de bodem en vogels in de Westerschelde, maar wel in het water van de Westerschelde. Aangezien Zeeland geen drinkwater haalt uit de Westerschelde is het probleem voor Zeeland te overzien. ,,In Antwerpen is veel meer aan de hand, dan wij weten”, stelt professor De Boer onomwonden. Apache stelt bijvoorbeeld dat in de vergunningen van 3M en Indaver niet gesproken wordt over ultrakorte PFAS. De chemische stof wordt ook niet gemeten.

De gevolgen voor Zeeland zijn niet direct dramatisch, aldus professor De Boer. ,,Er wordt geen drinkwater gewonnen uit de Westerschelde. Het is vervelend, maar Zeeland heeft er geen last van.” Hij pleit wel voor extra onderzoek, bijvoorbeeld door Rijkswaterstaat of het RIVM. ,,We weten de helft nog niet wat er allemaal in de Westerschelde voorkomt", zegt De Boer. ,,Gelukkig komt er vanuit België steeds meer in de openbaarheid.”