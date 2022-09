Nieuwe vaccinatiecampagne begint

Flinke rookontwik­ke­ling bij buiten­brand op vuilstort Nieuwdorp, toch geen asbest vrijgeko­men

NIEUWDORP - Op een vuilstort bij Indaver aan de Frankrijkweg bij Nieuwdorp heeft vanavond brand gewoed. In de wijde omtrek was flinke rookontwikkeling te zien. De VRZ meldde in eerste instantie dat er mogelijk asbesthoudend materiaal was vrijgekomen, maar na onderzoek bleek dit niet het geval. De hoop afval werd afgedekt door Indaver en de brandweer.

