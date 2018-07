Nieuwe telefoon duikt op in zaak-Ploegstra

NUMMER EEN - De politie heeft een telefoon in handen die mogelijk verband houdt met de verdwijning van Herman Ploegstra. Een tipgever vond de telefoon rond de tijd van de verdwijning van Ploegstra in 2010, in de buurt van waar hij voor het laatst gezien werd. Dat zegt onderzoeksleider Ralph Nagelkerke tegen Omroep Zeeland .

"Iemand heeft zich gemeld die ten tijde van de verdwijning van Herman, in de omgeving van het plaatsje Nummer Een, waar Herman vermist is, een gsm heeft gevonden. Die gsm heeft hij tot op de dag van vandaag bewaard, en die hebben wij in beslag genomen."

Ploegstra hield er een 'geheime telefoon' op na, die hij gebruikte voor zijn buitenechtelijke relaties. Die telefoon is nooit teruggevonden. Die telefoon is één van de aanwijzingen waar de politie sinds de heropening van de zaak opnieuw onderzoek naar doet, zo bleek uit de presentatie over de zaak die onlangs in Oostburg werd gegeven.

Nagelkerke doet nog geen uitspraken over of de gevonden telefoon ook de 'geheime telefoon' in kwestie is: "Dat gaan we uitzoeken. Je vindt niet elke dag een gsm op de openbare weg, ook niet bij Nummer Een, waar Herman vertrokken is, dus voor ons is het wel heel interessant om uit te zoeken van wie die telefoon nu is."

De politie kreeg ook een tweede tip over de telefoon waarmee Ploegstra naar verluidt contacten onderhield met zijn affaires. "We hebben één tip gehad van iemand die dacht te weten waar Herman die (geheime) telefoon verstopte. Die zaak hebben we doorzocht, maar daar hebben we helaas niets gevonden."