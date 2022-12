Nieuwe strepen van tape helpen automobilisten op regenachtige avonden: je ziet ze veel beter

Haring­vliet­brug komen nachten dicht, verkeer wordt omgeleid

De haringvlietbrug is de hele week 's avonds afgesloten voor verkeer. Vanaf vanavond (19 december) tot en met vrijdag is de brug van 22.00 uur 's avonds tot en met 05.00 's ochtends in beiden richtingen afgesloten voor alle weggebruikers. Zaterdag nog iets langer; van 22.00 uur 's avonds tot 07.00 uur 's morgens.

