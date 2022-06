Nieuwe Sluis toe aan volgende stap: wand tussen kolk en buitenhoofd kan worden afgebroken

Dat moment is nu daar. Deze week is begonnen met het verwijderen van de combiwand tussen het buitenhoofd en de sluiskolk. Dat werk duurt ongeveer zes weken. Eerst worden schuine steunpilaren weggehaald, daarna worden de damwandplanken en buispalen verwijderd.

Waterpeil omlaag

Om dit werk te kunnen doen is het waterniveau in het sluishoofd verhoogd. Doordat het water in het buitenhoofd hoger ligt dan in de kolk, wordt de druk op de steunpilaren weggenomen. Vervolgens moet het waterpeil naar 7,2 meter onder NAP worden verlaagd om het onderste deel van de combiwand te verwijderen. Daarna gaat het peil twee meter omhoog, waarna met behulp van duikers, trilblokken en diamantzagen de wand verder wordt afgebroken.De uitvoering van soortgelijke werkzaamheden aan de andere zijde van de sluis (het binnenhoofd) volgen later deze zomer.