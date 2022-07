Nieuwe Sluis eist alsnog deel 'gratis’ parkeerterrein Binnenvaartweg op

Thoolse Emma uit Au Pairs openhartig over alopecia: ‘Dan denk ik, staat ze weer, met d’r kale kop’

SCHERPENISSE - Emma Smits (23) lijdt al haar hele leven aan alopecia. Soms groeit er een stuk haar terug, maar dat ligt een week later weer in de prullenbak, doucheputje of op haar kussen. Sinds kort is het een stuk erger geworden, tot grote frustratie van de deelneemster aan het tv-programma Au Pairs. ,,Het is pijnlijk om mezelf op tv te zien met een ‘volle’ haarbos.”

27 juli