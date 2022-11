Nieuwe PZC-columnist Marco Evenhuis is zo Zeeuws als maar zijn kan, maar durft tóch de vinger op de zere plek te leggen

Mensen die Marco Evenhuis een beetje kennen, geloven het meestal niet. Geboren boven de rivieren, nota bene in Náárden? Hij, die zo Zeeuws is als maar zijn kan? Het is toch echt zo. ,,We hebben zelfs nog een poosje in Amerika gewoond, in Colorado Springs. Een totaal mislukt avontuur. Toen we terugkwamen, ik was een jaar of zes, wisten mijn ouders niet meer waar ze het zoeken moesten. Bij toeval belandden we in Zeeland.”