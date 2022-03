Nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne in Breskens, Oostburg en Sint Jansteen

Woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stelt per direct huurwoningen beschikbaar. Het gaat om een aantal leegstaande woningen aan de Henri Dunantstraat in Sint Jansteen, aan de Grote Beer in Oostburg en aan de Crijnssenlaan in Breskens. De woningen worden nu gereed gemaakt voor bewoning. De verwachting is dat de eerste vluchtelingen in de komende weken hun intrek nemen in de huizen. Eerder werd ook al een voormalige groepswoning van Stichting Tragel aan de Kastanjelaan ter beschikking gesteld.