Nieuwe leden neergeslagen bij ontgroening No Surrender in Clinge

CLINGE - Mensen die lid willen worden van motorclub No Surrender, hebben stevige buikspieren nodig. Bij een ontgroening in Clinge lopen de nieuwelingen door een haag van clubleden die op hen inslaan met zelfgemaakte knuppels. Dat is te zien in een aflevering van PowNed.

Het zijn opmerkelijke beelden. De nieuwe leden lopen met ontbloot bovenlijf en de handen achter het hoofd over een grasveld bij Clinge en krijgen klappen met opgerolde leren hesjes die zijn vast-getaped. Na enkele rake klappen is de pijn voor sommige nieuwelingen te groot en vallen ze kermend op de grond.

Het zogenoemde prospect-slaan hoort bij de ontgroening. Om volwaardig lid te worden zijn er nog aansluitende 'testen': een ritje op een rodeo-stier en het afleggen van een parcours op een stormbaan. Het zijn beproevingen met een knipoog en tijdens de uitvoering wordt er flink gelachen.

PowNed volgde de kapitein van No Surrender, Henk Kuipers, een half jaar lang voor de serie 'Captain Henk'. In de uitzending van gisterenavond is een clubbijeenkomst in het Zeeuws-Vlaamse Clinge te zien, in de buurt van appartementencomplex Bernardushof.

Clubhuis in Clinge

In Clinge staat een van de weinige clubhuizen van Nederland. Kuipers vertelt samen met andere leden over de voorwaarden die burgemeester Jan-Frans Mulder daaraan stelt. Die houden in dat de clubleden op straat geen herkenbare motorhesjes mogen dragen en geen motoren mogen meenemen naar bijeenkomsten. "Daar hebben we in toegestemd, zodat we nu een vergunning hebben", zegt Kuipers.