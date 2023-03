Nieuwe koers bij SSV’65 geeft hoop voor de toekomst

Coach Rohan de Geus, ook volgend seizoen in dienst bij SSV: ,,SSV speelt al een jaar of vijftien in de tweede klasse en is vorig seizoen op miraculeuze wijze ontsnapt aan degradatie. Het eerste elftal is door de jaren heen te afhankelijk geworden van spelers van buitenaf, vooral jongens die bij Kloetinge speelden. Soms stonden er wel elf spelers in het veld die geen SSV-verleden hadden, waardoor de binding met de achterban ook minder is geworden.’’