Nieuwe jeugddetective speelt zich af in de streek: de Clingse bossen herbergen een groot geheim

Buysrogge heeft inmiddels al acht jeugdboeken op zijn naam staan, die zich afspelen in de streek. Hij combineert feiten met fictie. In de Clingse bossen heeft nooit een kasteel gestaan, maar spannend klinkt het natuurlijk wel. Dat is ook precies zijn bedoeling. De schrijver merkt dat een meeslepend verhaal in een bekende omgeving de jongste lezers aanspreekt. ,,Je moet een aannemelijke scène bedenken. Bijna alle kinderen zijn wel eens in het Clingse bos geweest. Ik wil hen enthousiasmeren om te lezen.”