Nieuwe gezichten in Reimerswaalse dorpshuizen

Een Post­NL-punt pal naast een drukke weg is ‘vragen om ongelukken’

‘Dit is wachten op ongelukken’, luidt de teneur op sociale media over het verplaatsen van het PostNL-punt naar autobedrijf Goedbloed langs de drukke N59 bij Zierikzee. Een klein stukje doorrijden de rotonde rond, adviseert bedrijfseigenaar Jelle den Boer zijn klanten niet linksaf te slaan. ,,Dan is er helemaal niks aan de hand.”