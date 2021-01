Nieuwe getuige én nieuw dna in zaak rond dode vrouw in Oostkapelle

De vrouw is op 24 mei 2019 zwaargewond door messteken in haar appartement gevonden. Hulp kwam te laat, ze overleed ter plekke. Een aantal dagen later is een buurman aangehouden, de 57-jarige E.F. Hij zit tot op de dag van vandaag vast in Torentijd in Middelburg. Vandaag bekeek de rechter voor de zevende keer of de man terecht vast zit. Ja, vindt hij. Maar tijdens het bespreken van de stand van zaken, kwamen twee opmerkelijke dingen aan het licht.