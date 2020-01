Nieuwe bidons moeten kinderen Moerschans meer laten drinken: ‘Van water krijg je meer energie’

Mike Boddé: Humor in de muziek leert je relative­ren

10:00 Mike Boddé, de man met een volle bos krullen en baard, een kleurig overhemd en brede bretels. Wie kent hem niet? Is het niet van Podium Witteman, dan van Kopspijkers of de Mike en Thomasshow. De cabaretwereld heeft hij vaarwel gezegd. Hij treedt nu op als pianist en is op zijn best als hij improviseert. Morgen speelt hij in Hulst.