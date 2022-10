Nieuw uitkijkpunt staat letterlijk op de grens en dat zorgt voor bijzondere omstandigheden

Goesenaar Bram was niet thuis toen vliegtuig El Al op zijn flat neerstort­te: ‘Ik zou het zeker niet hebben overleefd’

Bram Bruijnes is op 4 oktober 1992 met de trein op weg van Goes naar zijn appartement in de flat Groeneveen in Amsterdam-Zuidoost wanneer daar het noodlot toeslaat.

4 oktober