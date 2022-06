Nieuw te bouwen huizen in Retranchement mogen niet als tweede woning worden gebruikt

Man deelt kopstoot uit aan agent in Cadzand

CADZAND - Na een overlastmelding hebben agenten in de nacht van vrijdag op zaterdag een 22-jarige Zeeuw aangehouden in Cadzand. Hij heeft een agent mishandeld. Ook hield de politie een 26-jarige man uit België aan, hij bleek in het bezit van harddrugs.

26 juni