Nieuw schelpdier in delta kan concurrent worden voor de kokkel

Sluise raad hecht aan tach­tig-kilometer­we­gen

12:35 SLUIS - Het is niet de bedoeling dat de maximumsnelheid op wegen die nu tachtig-kilometerwegen zijn in de gemeente Sluis, wordt verlaagd naar zestig kilometer per uur. Dat is één van de prioriteiten die een meerderheid van de Sluise gemeenteraad aan het verkeersveiligheidsplan geeft.