Nieuw leven in voormalige slagerij: Ignace wil heel Axel overtuigen van zijn kookkunsten

video Gratis zaad bij de Zeeuwse Biblio­theek: ‘Ik hoop dat de lupine opkomt’

MIDDELBURG - Olijfkomkommer, kordoen en korenbloem. De zaden liggen voor de pak in de nieuwe Zadenbibliotheek Zeeland in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Het loopt hard. ,,Ik ga ze meteen in de grond stoppen.”

24 maart