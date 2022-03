Nieuw initiatief: op de pedalen langs kunst en muziek in het Oost-Zeeuws-Vlaamse landschap

Glasvezel in de Zeeuws-Vlaam­se polder? Het komt er, als er maar genoeg mensen meedoen

TERNEUZEN - Of je nu in een stad, dorp of in de polder woont, haast niemand kan nog zonder een goede internetverbinding. Glasvezel is daarbij het nieuwe toverwoord. Maar leg dát maar eens aan in het buitengebied.

25 maart