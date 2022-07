Nieuw evenement Goes Bruist moet inwoners laten bewegen en elkaar ontmoeten

Op het programma staan onder meer sportieve workshops en een beachvolleybaltoernooi op het Bleekveld in Goes, twee sportdagen op het Wesselopark in Kloetinge en een wandelevenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar de behandeling van kanker bij jongvolwassenen.

Succesvolle pitch

Het evenement is opgezet door Skills4Life. ,,Maar het idee is geboren bij de Van de Velde Installatiegroep uit Yerseke”, legt Skills4Life-eigenaar Reguillo Vandepitte uit. ,,Eén van de eigenaren van dat bedrijf, die in Kloetinge woont, wilde graag een sportief evenement opzetten, onder meer in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij hebben ons idee toen mogen pitchen.” Met succes. De actieve week Goes Bruist, die van 19 tot en met 28 juli wordt gehouden in Goes en Kloetinge, is het resultaat.