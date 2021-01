Niet-essentiële verplaatsingen België verboden

Vreemde eend of roze olifant: praten we met Vlaanderen wel serieus over de Wester­schel­de?

14:19 MIDDELBURG - In de overleggen tussen Vlaanderen en Zeeland over grensoverschrijdende samenwerking is de Westerschelde een roze olifant waar iedereen omheen praat. Dat betoogde Joan van Burg (SGP) vrijdag in de Statencommissie bestuur. ,,Het is een vreemde eend in de bijt", antwoordde gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA), ,,maar geen roze olifant."