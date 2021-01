Niet-essentiële verplaatsingen België verboden tot 1 maart

UpdateBRUSSEL - Alle niet-essentiële verplaatsingen in België zijn vanaf woensdag tot 1 maart verboden, wat ook geldt voor grensverkeer. Winkelen over de grens mag in principe niet meer.

Belgisch premier Alexander de Croo heeft dit vrijdagavond bekend gemaakt. Verplaatsingen om dringende familiale, medische en professionele redenen, waaronder grensarbeid, blijven wel toegestaan. ,,We bouwen geen muur om ons land”, leek De Croo te verwijzen naar de grensafsluitingen voorjaar 2020. Controles aan de grens worden voorbereid, waarbij bekeuringen zullen worden uitgereikt.

De Croo bood ook een lichtpuntje. Niet-medische beroepsbeoefenaren, onder wie kappers, mogen mogelijk 13 februari weer aan de slag. Op 5 februari zal dit definitief worden beslist op basis van de jongste besmettingscijfers.

In België zijn in tegenstelling tot Nederland wel alle winkels open, maar geldt al langer, sinds half oktober, een avondklok; in Vlaanderen van 24.00 tot 5.00 uur, en in Brussel en Wallonië van 22.00 tot 6.00 uur.

Slechts enkele uitzondering winkelen over de grens

Over het winkelen over de grens door Belgen (en daarmee ook andersom voor Nederlanders) liet minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken vrijdagavond in het VRT Journaal weinig misverstand bestaan, namelijk dat er slechts een enkele uitzondering geldt. Zij noemde letterlijk als voorbeeld Belgen die net aan de grens wonen en het gewend zijn een bakker over de grens te bezoeken, omdat een Belgische bakkerij enkele kilometers van hun huis is verwijderd. Die Belgen mogen, aldus Verlinden, nog wel naar een bakker over de grens.

Bij de volledige grensafsluiting voorjaar 2020 leverde dit soort situaties problemen op, met als bekendste voorbeeld de bakker in Koewacht. Die is net over de grens in Belgisch Koewacht gevestigd. Veel inwoners van Nederlands Koewacht komen daar ook, in hun eigen dorp is geen bakker, maar tijdens de algehele grensafsluiting in België mochten ze officieel niet meer die enkele tientallen meters over de grens naar de bakkerij. Er werd ook op gecontroleerd, zeker in het begin. De bakker reageerde creatief. Hij nam bestellingen op aan de grens en bracht vervolgens de boodschappen naar de wachtenden. Dat hoeft dus straks niet.