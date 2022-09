Nienke Plas opent theaterseizoen Theaters aan Zee met Postnatale Expressie

Ze persifleerde Glennis Grace in de TV-kantine, was kandidaat in Expeditie Robinson en The Masked Singer, presenteerde diverse programma’s, speelde in films als Just say yes en F*ck de liefde en bracht als zangeres al enkele nummers uit. Toch kennen de meesten Nienke Plas als één van de bekendste vloggers van Nederland. ,,Het begon allemaal in 2016 met een video waarin ik mijn frustraties uitte over het feit dat mijn vriend op een feestje was van mijn grote idool Lady Gaga, terwijl ik thuis op de bank zat”, vertelt ze vanuit haar woonplaats Amsterdam. ,,Dat filmpje werd op Facebook zo goed bekeken, dat ik besloot wekelijks komische video’s te plaatsen.”