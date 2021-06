Niemand weet wie deze in Zeeland gevonden doden zijn: De een werd vermoord, de ander levenloos gevonden bij Oosterschelde

In Zeeland liggen vier mensen begraven van wie niemand weet wie ze zijn. De een is vermoord, de ander koos waarschijnlijk zelf voor het eeuwige en spoelde aan bij de kust. Tips komen er niet of nauwelijks meer binnen, een foto op de opsporingssite van de politie is een laatste herinnering. Deze week is het twee jaar geleden dat een dode vrouw werd gevonden in Westdorpe. Identiteit nog altijd onbekend, een naamloos graf in Terneuzen is haar laatste rustplaats geworden. Ze is niet de enige anonieme dode in Zeeland. Ook drie andere personen kregen geen afscheidsdienst, geen bloemen, geen advertentie in de krant. Een deken van mist hangt al vele jaren boven hun graf.