Niemand schuldig bevonden aan ongeval in Ritthem waar kinderen van 3 en 5 bij omkwamen

Na uitgebreid onderzoek is niet vast komen te staan waarom de auto waarin de moeder reed in een slip is geraakt. Kort na het ongeluk bleek wel dat dat de auto aan de zijkant in contact was gekomen met een passerende vrachtauto of een trekker met oplegger. De Sloveense chauffeur van de vrachtwagen kon getraceerd worden en is verhoord. Hij was met die vrachtwagen rond het bewuste tijdstip wél in de buurt van de plaats van het ongeval, maar betrokkenheid bij het ongeluk kan door onderzoek in zowel Slovenië als Nederland niet aangetoond worden.