Net een chemokuur achter de kiezen en dan de Run4Daniel: ‘Het gevoel dat iedereen er voor je is. Dan ga je wel lekker’

Wonen in de tuin bij je dochter in Zoutelande: ‘Dit is toch een hele mooie oplossing’

Dankzij de doortastendheid van haar dochter Rosanne kan Ria Ovaa in haar vertrouwde straat in Zoutelande blijven wonen. De 65-jarige woont sinds kort in de tuin van haar oude woning in een zogenoemde pre-mantelzorgwoning en is daar heel blij mee. ,,Dit is toch een hele mooie oplossing.”