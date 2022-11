Negen ton voor HZ om opleidingen te behouden

Terrasrij­der Renesse verdacht van poging tot moord: ‘Jeroen, ik maak je dood’, schreeuwde John D. tegen kroegbaas

De 51-jarige John D. uit Hellevoetsluis, die in augustus een vol terras in Renesse opreed, wordt verdacht van poging tot moord. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt tijdens een voorbereidende de zitting in de rechtbank. D. was er zelf niet bij.

13:00