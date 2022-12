Nederlandstalige versie van Radiohead's ‘Creep’ brengt Rosann uit Sluis weer een ronde verder in The Voice van Vlaanderen

Rosann zit in het team van Koen Wauters. Ze koos voor Koen omdat hij met Clouseau een grote naam is in de Nederlandstalige muziek. Daar ligt namelijk ook haar hart. Rosann is naast zangeres ook gitariste en singer-songwriter. Ze schrijft eigen liedjes in het Nederlands en zingt het liefst in haar moedertaal. ,,Koen laat mij heel erg in mijn eigen waarde en kracht. Hij luistert naar wat ik wil en probeert daar tips in te geven. Ik heb geen enkel moment gevoeld dat ik me anders moest voordoen dan ik ben”, vertelde ze eerder. Ze is op dit moment nog de enige Nederlandse in de race, maar voelt zich als Zeeuws-Vlaamse ook prima op haar gemak in België.