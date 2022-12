Nederlandse overheid moet eigen industrie voorrang geven bij bouw nieuwe schepen

streektaal Het gae je goed

A ’t jaer 2022 daoken verbie is, zulle ok de wekelijkse columns in de streektaal nie mì verschiene in de PZC. Dat lig nie an de vier columnisten, wan die è d’r aoltied nog vee zin in om de mènsen een plezier te doen. Me merke dat an aol de reacties die a me kriege. Dì gì gin keêr verbie of je wor an’esproke over je column. Mè de krante ei beslote mie de streektaalcolumns te stoppen en dan è me niks in te briengen as lege briefjes.

6 december