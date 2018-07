Nederlands Loodswezen moet groeien

Vlaams afvaltoe­ris­me blijft aantrekke­lijk

11:40 TERNEUZEN - Voor Belgen die net over de grens wonen, blijft het aantrekkelijk hun plastic afval in of - als ze vol zitten - bij verzamelcontainers in plaatsen als Sas van Gent achter te laten. De Vlaamse regering heeft namelijk onlangs besloten nog geen statiegeld op plastic flesjes en blikjes in te voeren.