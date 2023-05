Nederland wil dat 3M opdraait voor PFAS-schade in Westerschelde

Goes en Kloetinge hofleveran­cier van het Zeeuws elftal, 7 juli wedstrijd tegen KAA Gent

Goes en Kloetinge zijn zoals verwacht de hofleverancier van het Zeeuws elftal, dat vrijdag 7 juli in Axel tegen KAA Gent speelt. Goes levert acht spelers, Kloetinge zeven. In totaal zijn er 22 spelers geselecteerd, onder wie twee keepers (Matthew Lentink en Mitchell Braafhart).