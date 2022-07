Nazomerfestival reist opnieuw door heel Zeeland, spectaculaire opening in Veere

Verder zijn er locatievoorstellingen in onder meer jachthaven Hansa bij het Goese Sas en bij de scheepswerf van Stichting Behoud Hoogaars in de haven van Vlissingen. Ook is er muziek op het Abdijplein in Middelburg en op het schip de Vrijbuiter, dat door de provincie vaart.

Het festival is van vrijdag 26 augustus tot en met zaterdag 3 september. Voor de tweede keer staat het onder leiding van Silvie Dees. Vorig jaar was er, ondanks de coronabeperkingen, toch een editie. ,,We waren heel blij dat we dat hebben gedaan”, zegt Dees. ,,We merkten dat de bezoekers de ontmoeting die het festival biedt, erg hadden gemist. Ook waardeerden zij het dat we echt door heel Zeeland zijn gegaan.”