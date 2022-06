Natúúrlijk rijdt Hans mee op Oldtimerweekend in Groede: ‘Ik heb nu eenmaal het motorvirus’

Toen Hans (68) een jochie van zes was, mocht bij op de motor van zijn oom zitten. ,,Gingen we ritjes maken door Doesburg.” Daar is zijn voorliefde voor sputterende, ronkende en snelle tweewielers begonnen. Dat kan niet anders. ,,Op mijn zestiende kocht ik mijn eerste bromfiets. Mijn broer reed toen al motor, de verkering van mijn zus ook. Dus toen ik klaar was met studeren, moést ik ook mijn motorrijbewijs halen. Met een grote groep vrienden gingen we naar de TT en Nacht van Assen. Toen mocht je nog met een bierkratje het circuit op. Dat kratje was ‘s nachts je hoofdkussen.”