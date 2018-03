Nationale intocht Sinterklaas welkom in Sluis, Zeeuwen reageren enthousiast

Vermue noemt ook alvast wat waterrijke locaties waar de Goedheiligman kan aanlanden. ,,Ik zie hiervoor zelfs diverse locaties die in aanmerking komen. De haven van Breskens, de haven van Cadzand en ook Sluis, via het Kanaal Brugge-Sluis naar de Kaai in Sluis. Sint komt immers uit het zuiden."

Voor het eerst in 66 jaar heeft geen enkele gemeente zich gemeld om de nationale intocht van Sinterklaas te organiseren. Omroep NTR probeert met een brief aan alle gemeenten te voorkomen dat de tv-traditie sneuvelt. Sluis is de eerste gemeente die zich nu meldt.

Zeeuwen enthousiast

Er worden verschillende plaatsen genoemd. De een wil de tocht naar Zierikzee halen, anderen naar Goes. De laatste landelijke Sinterklaasintocht in Zeeland was in 2006 in Middelburg. Dat is twaalf jaar geleden, dus Zeeland is eigenlijk ook weer aan de beurt.