Nathalie zou zo graag een keer haar verjaardag vieren, al is het maar één keer

Het is een hectische tijd in huize Van Overmeire. Niet alleen wordt het huis verbouwd - de hele vloer eruit, de hele rambam - ook het kantoor verhuist naar een andere locatie. En dat allemaal in december, toch al zo’n drukke maand. Blijft er wéér amper tijd over om de verjaardag van moeder Nathalie te vieren.

Ach, ze is het gewend. Haar familie verhuisde eind jaren zestig van Den Haag naar Biervliet en vanaf het moment dat Nathalie daar op 24 december 1972 ter wereld kwam, is er eigenlijk nauwelijks familie overgekomen om haar verjaardag te vieren. ,,Te ver. Te druk. We moeten nog naar de slager, we moeten nog cadeautjes inpakken. Ik denk dat dit op 24 december nog erger is dan tijdens kerst zelf.”