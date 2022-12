Nabestaanden hopen nog steeds op berging WOII vliegtuigwrak in Eede

Ivo de Jong, voorzitter van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) kan er nog steeds niet bij. Hij sprak meerdere keren met de boer in Eede die een Brits vliegtuigwrak in zijn grond heeft. ,,Waarom hij niet wil meewerken aan het bergen van stoffelijke resten van Britse militairen uit de Tweede Wereldoorlog is me een raadsel.”

Het is vrijwel zeker dat er een Engelse bommenwerper, een Stirling LK170, in het buitengebied van Eede ligt. Dat toestel is op 19 september 1944 neergehaald boven Zeeuws-Vlaanderen. Onderzoek wees uit dat de kans zeer groot is dat hij onder een akker ligt. Aan boord zouden stoffelijke resten van zes jonge Britse militairen kunnen zijn.

Ewart John is de broer van de oma van Peter Mansell (54). Ewart kwam als 21-jarige om tijdens de Tweede Wereldoorlog in september 1944. Zijn lichaam ligt waarschijnlijk ook in de bommenwerper bij Eede.

Volledig scherm Ewart John kwam om in september 1944 op 21-jarige leeftijd. Hij was aan boord van de Stirling LK170. Dat toestel ligt waarschijnlijk in een akker in Eede (Zeeuws-Vlaanderen). Zijn oudere broer Vernon kwam in dezelfde week om als infanterist in Nederland. © Familie John/Mansell

Frustrerend

Maar de eigenaar van de grond wil tot nu toe niet meewerken aan het bergen van de Stirling LK170. ,,Het is frustrerend”, vertelt Mansell. ,,Begrijp me goed, het is zijn grond. Maar als ik de foto’s zie van de plek waar het vliegtuig ligt, lijkt het zo eenvoudig. Berging levert geen schade op, lijkt me.”

Het zou voor Mansell’s familie wel veel betekenen. ,,Temeer daar Ewarts oudere broer Vernon als infanterist óók omkwam in september 1944 in Nederland. De broers kwamen om in dezelfde week.” Vernon John kreeg een graf in Reusel, maar zijn naam staat er niet op. En zijn broertje Ewart heeft helemaal geen graf.

Ook Theo van Bellegem, die in Eede is geboren en getogen, zet zich al jaren in voor berging van de Stirling LK170 en andere vliegtuigwrakken uit WOII. In 2020 had hij even hoop dat het goed zou komen met het wrak in Eede. En dat de militairen, als hun stoffelijke resten geborgen zouden zijn, eindelijk een militair graf zouden kunnen krijgen.

Volledig scherm Vermoedelijke locatie van de in 1944 neergestorte Britse Stirling LK170 bommenwerper bij Eede. Het wrak zou ongeveer bij de aanduiding Nederland-België liggen. © Google Maps

Vliegtuig gevonden, graven taboe

De boer van wie de grond is, vond het goed dat er een ferro-detectieapparaat van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie over zijn grasland reed in 2020. ,,Op een soort Quad zit dan een grondradar, een soort metaaldetector”, vertelt De Jong. Het apparaat sloeg uit, er zou een grote hoeveelheid ijzer in de bodem zitten, de Stirling LK170 leek gevonden. De boer nam dat nieuws voor kennisgeving aan. Graven in zijn grond was voor hem taboe.

De Jong heeft daarna nabestaanden van de militairen gevraagd om brieven te schrijven aan de grondeigenaar. Ze vragen hem zijn besluit te heroverwegen. ,,Drie persoonlijke brieven die ik kreeg heb ik twee jaar geleden in gesloten enveloppen aan de boer gegeven. Die beloofde ze te lezen. Maar een tijdje later zei hij tegen De Jong dat hij niet wilde meewerken aan opgraving. Hij wilde eventueel wel een stukje grond ter beschikking stellen voor het plaatsen van een monumentje.

Onbegrijpelijke beslissing

Ivo de Jong is nog steeds verbaasd. Op de plek is nu grasland, het is een goed bereikbare plek. Een idealere locatie voor een berging is nauwelijks denkbaar.

Hij zou zich voorstellen dat je als grondeigenaar mee zou willen werken aan berging uit respect voor de militairen die voor ons streden. En uit compassie met de nabestaanden. Je zou zo graag willen dat de militairen netjes begraven en geëerd kunnen worden.

Zelfs als je daar nog niet gevoelig voor bent, dan zijn er zakelijke motieven om mee te werken. Je wilt als grondeigenaar vast dat grond weer vrij is van een vliegtuigwrak. Er ligt nu waarschijnlijk munitie, mogelijk ook brandstof en olie in de grond.

Als geruimd wordt conform het Nationaal Programma krijg je een schoon grond verklaring en je hebt geen kosten als grondeigenaar. Zelfs de kosten van tijdelijk niet kunnen bebouwen of gebruiken van de landbouwgrond worden vergoed.

‘Afspraak is afspraak’

De eigenaar van de grond vertelt in een telefoongesprek dat hij geen verklaring wil geven waarom hij weigert het vliegtuig te laten bergen. ,,Ik heb het al tig keer uitgelegd hoe het zit.” Hij zegt dat hij met Defensie heeft afgesproken dat lokaliseren van het vliegtuig wel akkoord was, maar dat hij niet wilde dat er in zijn grond gegraven wordt. ,,Dat was prima, maar toen het vliegtuig gevonden was, wilden ze toch graven.” Het vliegtuig ligt er al 80 jaar. Laat het rusten, vindt de eigenaar. ,,Afspraak is afspraak.”

Volledig scherm Bernard Fanthorpe was 20 toen hij overleed, hij was aan boord van de Stirling LK170. ,,Gun hem een fatsoenlijke begrafenis”, zegt Steve Fell. Fanthorpe was een neef van Fell's vader. © Familie Fanthorpe/Fell

Steve Fell (60) uit Bristol hoopt dat er in Eede toch een berging komt. Een neef van zijn vader, Bernard Fanthorpe, was één van de militairen aan boord van de Stirling LK170. Fell heeft zelf 15 jaar gediend bij de RAF. ,,Kameraden van me liggen daar in een veld.” In een brief in 2020 schreef hij de boer :,,Wat als het familie van u was die daar anoniem in een akker ligt, wat zou u willen?”

Tom Terry’s moeder was getrouwd met Norman Enderby. ,,Het zou alles voor me betekenen als eventuele resten van Norman gevonden zouden kunnen worden, zodat hij begraven kan worden. Het zou een grote troost voor mij zijn, ook als nagedachtenis aan mijn moeder. Zij overleed zonder te weten waar Norman, haar eerste man, was.’’

Volledig scherm Norman Enderby kwam ook om bij de crash in Eede. Hij was aan boord van de Stirling LK170. ,,Mijn moeder wist dat niet, hij was formeel ‘missing in action’, vertelt Tom Terry. Zijn moeder was getrouwd met Enderby. Terry is een zoon uit zijn moeders tweede huwelijk. © Familie Enderby/Terry

Ivo de Jong: ,,Elders in het land lukt het wel, daar werken landeigenaren en gemeentes wel samen. Bij vijf van de zes locaties in Nederland waar recent vliegtuigwrakken werden gezocht zijn ook stoffelijke resten gevonden. Die worden nu netjes begraven. Dat gun je de Britse militairen die vermoedelijk in Eede liggen ook zo. En hun nabestaanden en betrokken burgers, zoals Theo van Bellegem die veel onderzoek deed.’’

Berging van oorlogsvliegtuigen Bij een berging zijn overheid, de gemeente en een bergingsdienst van de Luchtmacht betrokken. Er is een Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken sinds 2019, de overheid heeft er geld voor gereserveerd. Tijdens WOII gingen duizenden vliegtuigen verloren in Nederland, meldt de overheid. In ongeveer 400 vliegtuigwrakken kunnen nog stoffelijke resten zitten. Bij maar 30 tot 50 wrakken is de kans groot die stoffelijke resten te vinden. Het toestel in Eede valt in die laatste categorie, het is een ‘kansrijke’ plek. De overheid stelt dan geld voor berging beschikbaar. Gemeenten zijn formeel aan zet om vliegtuigwrakken te bergen. Burgemeester Marga Vermue van Sluis zou graag meewerken.